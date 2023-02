Podcast – Jean-Paul Marthoz: «S'approcher des lignes de front, c'est un exercice extrêmement délicat»

Grâce aux reporters de guerre et aux journalistes, le déroulement des conflits armés est révélé au grand jour dans la presse. Mais la couverture médiatique de l’offensive russe en Ukraine n’est pas une mission aisée. La dangerosité du conflit et la difficulté d’accès aux combats sur le front rendent la tâche plus ardue.

Après un an de combats, que peut-on dire du traitement médiatique de cette guerre ? Camille Petoud a posé la question à Jean-Paul Marthoz, journaliste, chroniqueur au Soir et auteur du livre En Première ligne.

Vous avez peut-être déjà lu Le mage du Kremlin ou entendu parler du livre. Le roman emmène ses lecteurs dans les coulisses du pouvoir en Russie, derrière les portes du Kremlin. Il a été vendu à plus de 450.000 exemplaires rien qu’en français. Son succès est tel qu’il sera adapté en film. Certains ont même fini par s’inquiéter de son impact politique. Alors, fiction ou réalité? L’auteur, Giuliano da Empoli, a répondu lors d’une longue interview au chef du service monde du Soir, Philippe De Boeck, et à notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux. Une interview réalisée à distance, dont vous entendrez plusieurs extraits.