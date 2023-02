Grégory Gadebois, comparse de Lambert Wilson dans «Les choses simples»: «J’aime la théorie du moindre effort. C’est une philosophie de vie»

Grégory Gadebois dessine ses personnages dans sa tête, il leur donne des couleurs puis leur donne vie au théâtre ou au cinéma, qu’importe. L’essentiel pour lui est de jouer. Il vient de tourner avec Woody Allen, avant tout pour voir en vrai le cinéaste américain. Il sera dans le prochain film de Yolande Moreau et lui a dit oui sans lire le scénario parce que c’était elle. Grégory Gadebois est ainsi, il suit son ressenti. Pensionnaire de la Comédie-Française de 2006 à 2012, César du meilleur espoir pour Angèle et Tony en 2012, Molière pour le seul-en-scène Des fleurs pour Algernon en 2014, il enchaîne. Il avoue ne plus avoir envie de théâtre pour le moment, mais il adore les plateaux de cinéma et ça tombe bien, il n’arrête plus de tourner.