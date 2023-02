Double séisme: dans les ruines d’Adiyaman, les promesses ensevelies de la «nouvelle Turquie»

Il déambule, hagard, sur la montagne de gravats qu’est devenu son immeuble. « J’ai tout perdu ! Tout ! », bredouille Akif Tekkanat, 38 ans. Sa vie, comme sa ville, Adiyaman, est en lambeaux. « Ma femme, Hana, mes parents et deux de mes sœurs sont morts ici la nuit du séisme », poursuit cet ingénieur informatique, les yeux rouges de fatigue. Il s’étonne d’être encore en vie. Quand la terre a grondé, à 4h17 du matin, le 6 février, il se souvient vaguement d’un hurlement, celui de son épouse, puis des murs qui tanguaient, « comme si le bâtiment rugissait », avant que leur étage, le deuxième, ne s’écrase comme une crêpe. « Quand j’ai rouvert les yeux, tout était noir autour de moi. J’ai crié « Au secours ! » J’avais la gorge pleine de poussière. Je toussais et j’avais soif, très soif. J’ai léché mes lèvres. J’ai senti la pluie sur ma langue. J’ai compris que je n’avais plus de toit. J’étais coincé sous des blocs de béton et je saignais. Je grelottais de froid.