Voile: Yannick Bestaven de passage à Bruxelles mi-mars

Le vainqueur du dernier Vendée Globe sera la tête d’affiche du « Wild Adventure Festival » programmé le 16 mars à Bruxelles ; et une semaine plus tôt à Wavre, les 9 et 10 mars.

Les organisateurs du Festival « Into The Blue » – dont la 7e édition s’est tenue en novembre dernier à Wolubilis – sont avant tout des voileux ! Et même quand ils se mettent à organiser un autre festival du film, dédié cette fois à l’aventure, ils ne peuvent pas s’empêcher de chausser leurs bottes et leur ciré pour (s’)offrir une nouvelle rasade de grand bleu. Mer et aventure ont toujours fait bon ménage, il est vrai.

Cette soif de découverte sera à nouveau au cœur du « Wild Adventure Festival », dont la deuxième édition se tiendra en deux temps dans le courant du mois de mars : les jeudi 9 et vendredi 10 mars à la Sucrerie de Wavre, et le jeudi 16 mars à Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert).

« Les rêves ne meurent jamais »

« Quand nous avons appris que Yannick Bestaven acceptait notre invitation en venant rehausser de sa présence la diffusion du film ‘Les rêves ne meurent jamais’, il nous a paru naturel d’entremêler ces deux thématiques qui nous tiennent à cœur et qui sous-tendent nos deux festivals », dit Pierre-Yves Martens, co-organisateur avec Alexandre Homez de ce double festival qui rencontre un joli succès. « Comme dans le cadre d’‘Into the blue’, nous aimons mettre en avant les rêves nourris et souvent réalisés par ces hommes et ces femmes curieux de découvrir d’autres cultures, et soucieux de préserver les richesses de notre planète, à la découverte d’autres chemins ou modes de vie. »

Deux soirées à Wavre

Vainqueur du dernier Vendée Globe, et déjà en pleine préparation de ce prochain tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, qui partira des Sables d’Olonne en novembre 2024, Yannick Bestaven se prêtera au jeu des questions-réponses et dédicacera même son livre (« 80 jours autour du monde ») dans la foulée du film « Les rêves ne meurent jamais » dont il partage l’affiche avec d’autres personnages aussi prestigieux et aventureux que Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, Philippe Croizon ou Thomas Pesquet, notamment. Cette soirée bruxelloise, programmée le jeudi 16 mars, sera complétée par deux autres films : « Into the white » et « Le diamant des Alpes ».

Ces films formeront l’ossature d’une double soirée organisée une semaine plus tôt, les jeudi 9 et vendredi 10 mars, à la Sucrerie de Wavre, où pas moins de huit films différents seront proposés.