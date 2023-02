Réduction des émissions de méthane: «le secteur énergétique n’a pas d’excuses»

Lorsqu’on évoque la pollution liée au pétrole, au gaz ou au charbon, on pense automatiquement au CO2, oubliant souvent au passage un autre gaz à effet de serre : le méthane. Il a une durée de vie plus courte que le CO2 mais a un pouvoir réchauffant bien plus important. On estime qu’il est responsable d’environ 30 % de l’augmentation de la température depuis le début de l’âge industriel. Les émissions de ce gaz se produisent à la faveur de fuites dans les installations gazières, à la suite d’un mauvais torchage (brûlage du gaz) ou à un rejet de gaz à la sortie d’un puits de pétrole. Le méthane s’échappe aussi incidemment des mines de charbon – qu’elles soient en activité ou pas – ainsi que lors du transport, du traitement et du stockage du combustible. Une nouvelle étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pointe la hauteur des émissions de méthane du secteur énergétique et la timidité des mesures entreprises pour les faire baisser. Ces émissions sont restées « obstinément élevées » en 2022, note l’agence.