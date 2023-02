Shame: les copains d’abord

Et de trois ! Ils ne chôment pas, les Anglais. Ils sont de retour « dans les bacs » dès ce vendredi avec un nouvel album… en attendant le concert à Bruxelles.

Une fois n’est pas coutume, c’est Charlie Forbes qui répond à nos questions en lieu et place de Charlie Steen. Le temps de se rouler une petite clope, et le batteur du groupe replonge dans ce Food for worms emballé sous une œuvre du Canadien Marcel Dzama, parfaite illustration de ce que les apparences peuvent parfois être trompeuses.