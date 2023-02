Inflation: voici les produits alimentaires qui augmentent le plus en Belgique (infographie)

L’inflation des produits alimentaires poursuit sa hausse. Voici ce que les chiffres de Statbel, publiés ce lundi, révèlent.

Elle s’élève à 18,8 % au mois de janvier, contre 15,4 % le mois précédent. Un an plus tôt, elle était encore à 2,5 %. L’inflation des huiles et graisses (34,7 % au mois de janvier) et des produits laitiers (29,1 %) est particulièrement spectaculaire.

Le poisson enregistre une inflation de 17,2 %. Un an plus tôt, elle était de 2,2 %. Pour le pain et les céréales, l’inflation est de 20,4 % en janvier 2021 contre 3,9 % en janvier 2022.