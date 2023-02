En partie acquitté, le chirurgien aux propos sexistes voit sa peine très allégée

Il y a un an, le chirurgien plasticien Jeff Hoeyberghs avait été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour moitié et d’une amende de 8.000 euros par le tribunal correctionnel de Gand pour sexisme et discrimination. Ce mardi, la cour d’appel de Gand l’a acquitté pour une partie des préventions à sa charge, et il ne lui a infligé qu’une amende, huit fois moins lourde qu’en première instance.

Ce médecin spécialiste de 61 ans est connu en Flandre pour sa participation, au début des années 2000, à une émission où il évoquait son métier ; il avait été écarté de celle-ci après un reportage dénonçant la qualité de certains soins prodigués.

Jeff Hoeyberghs avait été invité par l’association étudiante conservatrice flamande Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) à s’exprimer à l’université de Gand, le 4 décembre 2019. Ses propos, filmés, ont fait le tour de la toile : on le voyait face à un parterre de jeunes, leur expliquant qu’« On ne peut traiter une femme comme notre égale sans en devenir l’esclave », et que les femmes « veulent les privilèges de la protection masculine et de l’argent, mais ne veulent plus écarter les jambes ». Le conseil d’administration de l’université de Gand avait suspendu pendant deux mois l’association KVHV. En une seule journée, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) avait reçu 1.200 signalements – elle s’était constituée partie civile contre le médecin pour ce procès.