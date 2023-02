Victor Campenaerts: «Le Nieuwsblad? La course qui me convient le mieux»

Victor Campenaerts se demande peut-être s’il a bien fait de chouchouter à l’envi son cadet de 11 ans, Arnaud De Lie, qu’il accueille régulièrement dans sa propriété des Ardennes flamandes. Car depuis l’annonce du Luxembourgeois de disputer la course d’ouverture entre Gand et Ninove, samedi, l’ancien détenteur du record de l’heure n’est plus aussi à l’aise par rapport à ses perspectives. Voilà en effet plusieurs mois qu’il évoque le premier rendez-vous des Flahutes, une sorte d’obsession récurrente depuis qu’il a abandonné le sujet du contre-la-montre pour se consacrer à la passion de (presque) tous les Flamands.

« Je veux gagner une course de pavés au printemps et le plus tôt sera le mieux », répétait-il déjà en janvier. « Het Nieuwsblad, par sa distance, son dénivelé est sans doute la course qui me convient le mieux, on peut y attaquer. Et puis, surtout, je suis très impatient. »