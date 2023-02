«Aujourd’hui, on doit laisser travailler la Stib de manière autonome»

Pour une société du vivre-ensemble, le MR plaide pour que, dans les services publics, la neutralité soit garantie. C’est juste dans l’intérêt de tout le monde. Les employés de la Stib rejoignent cet appel. Nous continuerons de demander que la loi garantisse cette neutralité ». Dans l’opposition, le chef de file du MR bruxellois David Leisterh a ainsi réagi lundi soir aux résultats de l’enquête interne de la Stib concernant le port de signes convictionnels à la Stib (voir par ailleurs). Au sein de la majorité bruxelloise, en revanche cela ne se bouscule pas au portillon. Aucun des ténors PS et Ecolo contactés n’ont souhaité émettre le moindre commentaire. En charge de la Mobilité, la ministre Elke Van den Brandt (Groen) ne s’avère pas plus prolixe : « La Stib a entamé un processus d’échange et de réflexion avec son personnel contenant différentes étapes et initiatives, dont l’enquête qualitative est un des éléments. Puisque ce processus est encore en cours, nous n’allons pas le commenter ».