Deux députés européens interdits d’entrée en Israël

La mission du Parlement européen dans les Territoires palestiniens occupés crée des remous. Deux eurodéputés qui devaient en faire partie se sont vu interdire l’entrée en Israël, par où ils devaient transiter. L’Espagnol Manu Pineda (Gauche) en a été prévenu en amont de la visite officielle. C’est la deuxième fois en moins d’un an que la route est bloquée à cet eurodéputé très critique de la politique israélienne et qui a travaillé à Gaza.

« Nous regrettons la décision de refuser l’entrée en Israël à l’eurodéputée Ana Miranda. Cette décision est très décevante et surprenante, puisque les autorités israéliennes avaient été informées bien en avance de la composition de la délégation. Son entrée avait été expressément autorisée par les autorités israéliennes », a réagi une porte-parole de la Commission européenne. « Le respect de tous les eurodéputés et du Parlement européen est essentiel pour de bonnes relations entre l’UE et Israël. Et les membres du Parlement européen ont le droit d’exercer leur mandat. »