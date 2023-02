La sélection belge pour l’Euro d’athlétisme en salle est officielle: Kevin Borlée et Cynthia Bolingo renoncent au 400 m

Belgian Athletics, la fédération belge d’athlétisme, a officialisé mardi la sélection belge retenue en vue des championnats d’Europe d’athlétisme en salle qui se dérouleront à Istanbul du 2 au 5 mars. Elle comprend 21 athlètes (9 femmes et 12 hommes) engagés dans des épreuves individuelles, plus trois autres membres des Belgian Tornados, le relais masculin du 4x400 m. Kevin Borlée et Cynthia Bolingo, qui étaient qualifiés, ont renoncé au 400 m individuel.

Le capitaine des Tornados a décidé de ne courir que le relais en Turquie. Parmi les autres Tornados, Julien Watrin et Alexander Doom s’aligneront aussi en individuel. Dylan Borlée et Christian Iguacel complètent la sélection du relais.

Sans surprise, Cynthia Bolingo, qualifiée pour le 400 m individuel, a renoncé à disputer cet Euro indoor afin de ménager ses ischios et tendons d’Achille.

La sélection belge pour Istanbul est la suivante :

Dames

60 m : Delphine Nkansa et Rani Rosius

400 m : Camille Laus et Helena Ponette

3.000 m : Lisa Rooms

60 m haies : Anne Zagré

Poids : Jolien Boumkwo

Pentathlon : Nafi Thiam et Noor Vidts

Messieurs

400 m : Alexander Doom et Julien Watrin

800 m : Eliott Crestan, Tibo De Smet et Aurèle Vandeputte

1.500 m : Ismael Debjani

3.000 m : Robin Hendrix, John Heymans et Isaac Kimeli

60 m haies : Michael Obasuyi

Hauteur : Thomas Carmoy

Perche : Ben Broeders