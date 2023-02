Le chanteur star Lukas Graham: «Moi aussi, j’ai vendu de l’herbe et pris part à des bagarres»

L’auteur-compositeur dano-irlandais Lukas Graham a grandi dans la ville libre de Christiania, quartier hippie de Copenhague. Il y a été confronté à la violence et aux drogues. Il nous parle des sentiments blessés, des rapports difficiles avec la police et du partage avec autrui.

Christiania est l’un des quartiers les plus connus de Copenhague : il s’agit d’une communauté intentionnelle autogérée, tolérée par l’Etat depuis 1971. Au départ, des hippies ont pris possession d’une ancienne caserne militaire. Si l’on y trouve désormais des studios de yoga et des salles de méditation, aucun contrat de bail n’a pour autant été signé jusqu’à présent. Les habitants paient des impôts, des taxes et des charges. Pour le reste, ils s’autogèrent. Le trafic de cannabis a pignon sur rue, ce qui conduit à des guerres de gangs. Les descentes de police y sont monnaie courante. Fils d’une Danoise et d’un Irlandais, l’auteur-compositeur Lukas Graham, 34 ans, est né et a grandi à Christiania. Il qualifie son style musical de « ghetto-pop », savant mélange de soul, de funk, de hip-hop et de pop. Son quatrième album vient de sortir.