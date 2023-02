Sophie Gérard (Street Law Clinic): «La démocratisation des études va de pair avec un accroissement de la précarité»

Sophie Gérard est chercheuse au Centre de droit public et social de l’Université libre de Bruxelles. Elle coordonne la Street Law Clinic en droit social qui vise à rendre le droit accessible à toutes et tous. L’an dernier, Sophie Gérard et son équipe ont publié un guide à destination des jeunes en situation de précarité.

A partir de quel moment, un étudiant se trouve en situation de précarité ?