Jbari en est convaincu: «Anders Dreyer est un transfert réussi à Anderlecht»

Arrivé en Belgique il y a un peu plus d’un mois, l’ailier danois de 24 ans a marqué de nombreux points auprès des supporters anderlechtois mais aussi des observateurs. Ses statistiques (3 buts, 1 assist) y contribuent.

En nettoyant la lucarne de Tom Vandenberghe d’une frappe sèche à l’entrée du rectangle, Anders Dreyer a inscrit son troisième but depuis son arrivée en Belgique. Le Danois poursuit donc sa série puisqu’il a fait trembler les filets lors des trois dernières journées, Courtrai étant sa troisième victime de rang après Ostende et Saint-Trond. Une performance de choix dans la saison bruxelloise. Dreyer est le premier joueur du noyau à réussir ce « trois à la suite » cette saison. En y ajoutant son bel assist à Seraing pour Mario Stroeykens, cela fait quatre actions décisives en 466 minutes étalées sur six rencontres en D1A. Soit une action décisive toutes les 116,5 minutes en championnat.

Pas mal pour un garçon arrivé de son Danemark natal à la mi-janvier. Qui plus est, dans une équipe en proie au doute et dont le rendement offensif a davantage été un problème qu’une solution depuis l’entame de l’exercice 2022-2023. Avec ses qualités, l’ancien du Rubin Kazan solutionne une partie des problèmes bruxellois. Au plus grand bonheur de Jesper Fredberg.