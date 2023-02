Des tenues d’ABBA à la taxe sur l’urine: la folle histoire des impôts

Les impôts occupent une place si importante dans nos vies qu’il existe 914 mots français différents pour en parler. D’abattement à vérification, en passant par barème, cens, dîme, exonération ou taxes, ils ont été recensés dans un « Lexique fiscal ». Et encore, on ne parle ici que des noms communs. Si on y ajoute les noms propres des célébrités qui ont eu maille à partir avec le fisc ou des personnages historiques qui ont imposé d’habiles inventions fiscales, il faudrait doubler la pagination.