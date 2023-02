Une arnaque visant des étudiants étrangers brise des espoirs

Les ressortissants d’un pays tiers qui demandent un titre de séjour afin de mener des études ici doivent présenter notamment un garant en Belgique, disposant « de moyens de subsistance réguliers et suffisants pour lui-même, pour toute personne à sa charge, et pour tout ressortissant d’un pays tiers pris en charge », précise l’Office des Etrangers. Ces moyens doivent correspondre à 120 % du montant du revenu d’intégration sociale accordé à une personne vivant avec une famille à sa charge, c’est-à-dire 1.969 euros net/mois, et à cela s’ajoute le minimum dont chaque ressortissant d’un pays tiers pris en charge doit disposer, soit 789 euros net/mois. « Les montants ont été indexés, et de nombreux étudiants éprouvent désormais des difficultés à présenter un garant », explique Me Antoine Driesmans, spécialisé en droit des étrangers. Les documents relatifs au garant (contrat de travail, papiers de l’état civil…) doivent être représentés chaque année par les étudiants étrangers qui poursuivent leur cursus.