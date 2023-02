Mission accomplie pour David Goffin: le joueur belge file au 2e tour à Marseille

David Goffin a passé l’obstacle du premier tour au tournoi de tennis ATP 500 de Marseille, mardi en début de soirée. Le N.1 belge, 41e au classement mondial, a pris le meilleur sur le qualifié slovaque Lukas Klein (ATP 142) qu’il n’avait encore jamais rencontré. Il s’est imposé en deux manches 6-2 et 6-4 après 1h27 de jeu.

Goffin a réussi le break dès le 5e jeu du set initial (3-2) avant d’en ajouter un second au 7e (5-2) et boucler le set sur son jeu de service (6-2). La seconde manche s’est jouée dans le 6e jeu, alors qu’il menait 3-2 grâce à sa prise du service adverse dans le 3e jeu (2-1). Le Belge a dû écarter cinq balles de 3-3 avant de confirmer son avance (4-2) et de conclure ensuite.