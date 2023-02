Ligue des champions: Liverpool affronte le Real Madrid dans le choc des 8es de finale (direct 0-0)

Le choc entre Liverpool et le Real Madrid, c’est la grande affiche des 8es de finale de la Ligue des champions cette semaine. Les Reds et les Merengues se retrouvent neuf mois après la finale de la dernière C1 au Stade de France, où le Real avait décroché sa 14e Coupe aux grandes oreilles. Le Real est privé du Français Aurélien Tchouaméni et de l’Allemand Toni Kroos, malades.

À la traîne en championnat, les Reds, finalistes de trois des cinq dernières éditions de la C1, ne partent pas favoris face à leur bête noire. S’ils ont remporté leurs trois premières confrontations, dont la finale de C1 en 1981 (1-0), ils se sont inclinés cinq fois, pour un nul, sur les six suivantes, dont deux fois en finale, en 2018 à Kiev (3-1) et au Stade de France (1-0).