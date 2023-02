Immobilier: le logiciel belge pour optimiser les performances de son patrimoine

Suivi et indexation des loyers, contrats, décompte des charges… La gestion locative engendre une série de tâches administratives et financières parfois répétitives, voire rébarbatives. Heureusement, il existe désormais des solutions automatisées, comme le logiciel belge Smovin créé en 2017 pour justement faciliter la gestion locative. L’outil s’adresse à tous types de propriétaires et gestionnaires et est adapté aux locations résidentielles mais également aux bureaux et commerces.

Smovin permet notamment de centraliser les informations (baux, coordonnées…), d’automatiser certaines démarches, comme les reconductions de contrats et les indexations des loyers, ou encore de suivre en temps réel le paiement des loyers grâce à une connexion bancaire sécurisée.