Précarité étudiante: les demandes d’aide explosent suite aux crises successives

Bourses d’étude, revenu du CPAS, aide directe des établissements d’enseignement supérieur. Tous les indicateurs le prouvent : les étudiants sont de plus en plus nombreux à faire appels aux aides financières.

La précarité étudiante, cheval de bataille des mouvements étudiants, connaît un regain d’attention au lendemain des crises successives. Pandémie de covid, guerre en Ukraine, inflation galopante. Entre septembre 2018 et septembre 2022, le nombre d’étudiants bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale a progressé de 20 %, passant, en chiffre absolu, de 21.254 à 25.500 étudiants. Ils étaient seulement 8.503 à obtenir cette aide financière quinze ans auparavant. « L’augmentation du coût de la vie et des études conduit de plus en plus d’étudiants à solliciter l’aide du CPAS, car les soutiens familiaux dont ils bénéficiaient s’affaiblissent », estime-t-on au CPAS de la Ville de Bruxelles.