Romelu Lukaku veut confirmer son redressement en Ligue des champions

Pour l’épilogue de la manche aller des huitièmes de finale, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku devaient être nos deux derniers compatriotes à entrer en piste. L’imparfait étant de mise puisque, à la surprise générale, le milieu de terrain de Manchester City ne fait pas partie du groupe pour défier le RB Leipzig. D’abord absent du dernier entraînement collectif, son forfait a ensuite été acté étant donné que le Diable rouge n’a même pas effectué le voyage en avion vers l’Allemagne. Face à cette brève incompréhension quant à l’état de KDB, Pep Guardiola a levé un coin du voile. « Il est malade, il ne s’est pas senti très bien juste après notre match contre Nottingham. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent pendant une saison. Je ne sais pas encore s’il sera prêt pour le week-end (NDLR : match à Bournemouth) », a indiqué le technicien catalan en conférence de presse.

Romelu Lukaku, lui, espère confirmer sa dernière sortie avec l’Inter Milan. Titulaire et buteur samedi dernier contre l’Udinese (3-1), le colosse belge a mis fin à une longue période de disette. A lui maintenant d’enchaîner, de regagner en confiance et en efficacité dans les vingt derniers mètres. L’attaquant, prêté par Chelsea jusqu’en fin de saison, n’a plus de temps à perdre. D’autant que son avenir à moyen terme en Lombardie est loin d’être assuré. « Romelu s’améliore entraînement après entraînement, match après match. Il sait qu’il a une dette envers nous », posait Piero Ausilio, le directeur sportif nerazzurro. Pour ce dernier, il n’est pas (encore ?) question de négocier une éventuelle prolongation de prêt. « Maintenant, il n’y a que le présent, avec les matches contre Porto et les suivants, qui compte. Romelu doit en être un protagoniste. » Voilà qui a le mérite d’être clair.