Bruxelles: le cinéma Galeries évacué en raison de plusieurs malaises

Le Cinéma Aventure, situé dans la Galerie du Centre à Bruxelles, a été évacué mardi soir en raison du malaise de plusieurs personnes, ont rapporté les pompiers de la capitale.

«Une dizaine de personnes se sont plaintes d’une légère irritation des voies respiratoires et des yeux», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. «Les équipes médicales et notre équipe Hazmat (le service d’intervention d’urgence) sont sur les lieux. La cause de l’irritation n’est pas encore connue.»