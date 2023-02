Le FC Malines augmente son capital de manière impressionnante: près de 7 millions d’euros supplémentaires

Le FC Malines (KVM) a conclu un accord pour réaliser une augmentation de capital de 6,7 millions d’euros. Philippe van Esch et Eddy De Reys sont les nouveaux actionnaires principaux, en plus d’une douzaine de petits actionnaires belges, a annoncé mardi le club de football qui évolue en Jupiler Pro League.

Comme le club l’a annoncé précédemment, Dieter Penninckx n’est plus actionnaire du KVM. Philippe van Esch a repris ses parts et est désormais le principal actionnaire. Cette augmentation de capital donne au club les moyens de remplir les conditions de la licence.

« Cela nous permet de poursuivre le développement de notre club familial unique », déclare Frank Lagast, CEO du FC Malines. « Nous travaillerons dorénavant avec un conseil de surveillance plus restreint. Cela nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Après cette saison de football, nous annoncerons, en collaboration avec le conseil de surveillance, notre business plan pour les saisons à venir. Nous présenterons ce plan aux supporters, aux partenaires commerciaux et à notre assemblée générale. »