A Varsovie, Joe Biden martèle son soutien à l’Ukraine et ses alliés: «Chaque jour de guerre est le choix de Poutine»

Correspondant à Varsovie

Il y a un an, le monde se préparait à la chute de Kiev. Eh bien, je viens d’y rentrer, et Kiev tient bon. » La rive gauche de la Vistule, en cette soirée frisquette du mardi 21 février, était comble de curieux venus écouter le président américain Joe Biden, au lendemain de sa visite surprise dans la capitale ukrainienne. C’est depuis les arcades de Kubicki, jouxtant les jardins du Château royal, dans la vieille ville de Varsovie, que le président s’est exprimé pendant une vingtaine de minutes. Un lieu qui n’a pas relevé du hasard : l’endroit, à l’instar d’une grande partie de la capitale polonaise, a été reconstruit sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Un symbole qui résonne d’autant plus fort dans la perspective, encore lointaine, de l’après-guerre en Ukraine.