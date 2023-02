Poutine, le diable du Kremlin

Et donc l’Occident serait le royaume où la perversion et la maltraitance des enfants jusqu’à la pédophilie sont la norme de vie, où les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels – alors qu’une famille est faite d’un homme et d’une femme sans exception –, où l’on remet les textes sacrés en question et où certaines églises prévoient d’étudier la question d’un dieu d’un autre genre. Et donc l’Occident est une catastrophe spirituelle, gérée par des élites emparées de folie. Et donc la seule mission est de défendre les générations futures contre cette dégradation et cette décadence.