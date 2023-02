Deux millions de litres de purin se déversent dans un lac près de la frontière belge

C’est un couvercle défectueux sur la cuve à purin, de 2.000 mètres cubes, qui est en cause.

Environ 2 millions de litres de purin se sont déversés d’un réservoir de stockage défectueux et ont contaminé deux cours d’eau et un lac en Allemagne de l’Ouest, à un peu plus d’une centaine de kilomètres de la frontière belge, ont annoncé les autorités allemandes mardi.

L’accident dans une ferme de la ville de Velbert, entre Düsseldorf et Essen, est survenu lundi soir. Un torrent de purin s’est déversé plusieurs kilomètres plus loin dans le lac photogénique de Baldeney.

L’odeur de purin s’est répandue dans certaines parties de la ville d’Essen.

La large fuite de purin n’a pas contaminé l’eau de distribution locale. Mais des poissons morts ont été découverts dans les zones contaminées. .

