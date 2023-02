Un navire russe repéré au large des côtes belges: ce que l’on sait

« Nous ne connaissons pas les motivations précises de ce bateau russe, mais nous ne devons pas être naïfs non plus », estime le ministre. « Surtout si son comportement est suspect et qu’il navigue à proximité de notre parc éolien, de gazoducs et câbles sous-marins ainsi que d’autres infrastructures critiques. » Dans un communiqué, Vincent Van Quickenborne a assuré prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ces infrastructures.

Les services de sécurité et de renseignement militaire néerlandais avaient signalé lundi le passage du même bâtiment dans les eaux territoriales des Pays-Bas. L’hypothèse a alors été émise qu’il s’agissait, pour le navire russe, de cartographier des infrastructures sensibles. « Nos services de renseignement et de sécurité sont attentifs à ce scénario », a souligné M. Van Quickenborne.