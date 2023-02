«Historique», «Remontad’or»: la presse internationale sous le charme de la remontée du Real Madrid contre Livepool en Ligue des champions (photos)

« Remontad’or » titre le quotidien l’Equipe avant d’écrire : « Malgré un début de match tonitruant des Reds, qui menaient 2-0 après quatorze minutes, le Real a une nouvelle fois tout renversé pour s’imposer grâce à notamment deux doublés de Vinicius et Karim Benzema. » Dans son bulletin de notes, Vinicius est élu homme du match avec sa note de 9. 8 pour Benzema tandis que Courtois reçoit la plus mauvaise note côté madrilène avec un 3/10.

Le remake de la finale 2022 s’est achevé par une démonstration du Real Madrid 2-5 à Liverpool alors qu’il était mené 2-0 après un quart de jeu et une grosse boulette de Thibaut Courtois. Grâce à des buts de Benzema, Vinicius et Militao, les Merengue ont réussi à s’imposer largement à Anfield, prenant une belle option sur les quarts de finale. La presse internationale n’est évidemment pas passée à côté de cette nouvelle remontée des Madrilènes.

La presse espagnole n’a pas évidemment pas tari d’éloges à l’encontre des Madrilènes. « Dans le ciel », titre le journal AS, qui met également en avant Vinicius. Et d’écrire dans ses pages : « Les Madrilènes ont écrit une nuit historique à Anfield dans un match qui étaient en train de perde 2-0 à la 14e minute. Match extraordinaire de Vinicius, qui a marqué deux buts et initié la remontada. »

« Nuit de sorciers », décrit ainsi MARCA mettant également en avant Vinicius. Avant d’ajouter : « La performance historique de Madrid en l’honneur d’Amancio ». Amancio, ancien joueur du Real Madrid, décédé quelques heures avant la rencontre.