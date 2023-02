Météo: le retour d’un froid glacial se précise

Le ciel sera partiellement nuageux mercredi matin avec la possibilité de quelques ondées alors que brumes et brouillards réduiront la visibilité sur le nord du pays, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le ciel virera totalement au gris dans l’après-midi avec de la pluie sur l’ouest et des averses sur l’est. Le mercure grimpera jusqu’à 9ºC au littoral et 14ºC en Région liégeoise et en Campine, sous un vent faible voir modéré qui soufflera d’abord au sud, puis à l’ouest.

La pluie s’installera pour la nuit, alors que la brume fera son retour. Le vent faible d’ouest balayera la Belgique où les minima ne dépasseront pas les 4 à 8ºC.

Peu de variations pour jeudi matin, si ce n’est que la pluie se fera plus rare. Les nuages et la brume seront encore bien présents et le thermomètre oscillera entre 8 et 10ºC. Le vent sera faible et variable.

Vendredi matin, nous prévoyons des éclaircies avec, en beaucoup d’endroits, des gelées. Puis assez rapidement la nébulosité augmentera à partir du nord et il s’en suivra de la pluie, suivie d’averses. Sur les hauteurs de l’Ardenne, il faut s’attendre à quelques précipitations hivernales. Les maxima seront de l’ordre de 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes, 5 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral. Le vent sera d’abord faible et variable, devenant modéré en cours de journée et s’orientant graduellement au secteur nord-ouest.

Samedi, le ciel sera variable à souvent très nuageux avec des ondées à partir du nord. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les précipitations pourraient prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront autour de 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et autour de 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur nord ; au littoral, il deviendra assez fort de secteur nord-nord-est. Durant la nuit suivante, le ciel se dégagera et il gèlera alors pratiquement partout.

Dimanche, lundi et mardi, le temps va rester dégagé. Les gelées seront, en revanche, assez marquées. Le mercure va largement passer sous 0 degré.