Nucléaire: Georges-Louis Bouchez accuse les verts de «saboter» la négociation avec Engie

Le leader du MR veut prolonger « cinq réacteurs » en Belgique, et accuse les verts de tout entreprendre pour freiner les négociations avec Engie, l’opérateur nucléaire… Le bleu demande une réunion du gouvernement.

Sur Twitter ce mercredi matin, Georges-Louis Bouchez n’y va pas de main morte, le gouvernement fédéral s’en ressentira-t-il ? Après que Engie eut fait savoir que les négociations avec les représentants de la Vivaldi – Alexander De Croo, Premier, et Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie – portaient sur la prolongation de deux réacteurs comme prévu, pas davantage, le président du MR a décoché : « Ce sera 5 réacteurs nucléaires comme décidé ! J’accuse @TinneVdS et les verts de saboter la négociation des 3 autres réacteurs car ils veulent installer du #gaz en plus ! Nous exigeons la tenue d’une réunion. Sans quoi, aucun dossier ne pourra avancer au sein du #begov ». A suivre.

Au passage, on rappellera que Georges Gilkinet, vice-Premier Ecolo, samedi dans ces colonnes, avait expliqué qu’il fallait s’en tenir à deux réacteurs, et qu’aller au-delà présentait des risques graves en termes de sécurité, affirmait-il, citant par exemple les risques de secousses sismiques, la chute d’un avion… Des propos qui avaient été dénoncés déjà par le patron des libéraux francophones.