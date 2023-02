Le petit moment qui fait du bien:redécouvrir James Brown avec Loris Tils et Elia Rose

Coup de blues ? Déprime ? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

On l’avait un peu oublié mais le mois de février rime souvent avec grisaille. Et c’est à nouveau le cas depuis quelques jours. Histoire de se remonter le moral, on vous propose une savoureuse petite vidéo qu’un de nos camarades, grand amateur de musique nous a fait suivre.

Loris Tils et Elia Rose y interprètent en 2 minutes 46 leur reprise du méga tube de James Brown, Papa’s Got A Brand New Bag.

Écartez les meubles, branchez les amplis, préparez une sélection vintage de votre garde-robe et c’est parti. Surgissant au milieu de l’appartement, le duo s’en donne à cœur joie. Tandis que la basse pulse et rebondit, la voie d’Elia Rose, tout en légèreté acidulée, tranche complètement avec la version originale. Le résultat est joyeux, léger, entraînant, surprenant.