«The Fabelmans»: entre fable et autobiographie

Enfin !, serait-on tenté de dire. Après des dizaines de films portant, à des degrés divers, les traces de son enfance, Steven Spielberg s’est décidé à lever le voile sur cette période de sa vie. Le réalisateur d’E.T., des Aventuriers de l’Arche Perdue, de Forrest Gump, de Jurassic Park et de tant d’autres succès explore cette fois son enfance et son rapport avec ses parents. C’est seulement après la disparition de ceux-ci qu’il s’est autorisé à les faire revivre sur écran même si, dans le formidable Arrête-moi si tu peux, le destin du jeune escroc joué par Leonardo DiCaprio était entièrement déterminé par sa relation avec sa mère (Nathalie Baye) et son père (Christopher Walken). Cette fois, c’est à visage découvert que Spielberg remonte le temps pour raconter l’histoire du jeune Fabelman. Une autobiographie alors ? Peut-être. Ou peut-être pas.