Union européenne: 966.000 personnes ont demandé l’asile en 2022

L’an dernier, quelque 966.000 personnes ont demandé l’asile au sein de l’Union européenne (ou de la Norvège, du Liechtenstein, de la Suisse ou de l’Islande). Un chiffre global logiquement en hausse par rapport à 2021, lorsque les restrictions liées au covid freinaient les migrations. Mais il est aussi le plus haut depuis la crise migratoire de 2015-2016. Signe des conflits mais aussi des crises économiques, sociales, alimentaires, démocratiques de par le monde.

Les Syriens et les Afghans sont, de loin, les plus nombreux à chercher refuge en Europe. Suivis par les Turcs, les Vénézuéliens et les Colombiens, qui n’avaient jamais été aussi nombreux à introduire une demande depuis 2008. Idem, d’ailleurs, pour les ressortissants du Burundi et de l’Inde, conséquence de l’exemption de visas que leur accordait, jusqu’à l’automne 2022, la Serbie. Un phénomène également observé, pour les Turcs et les Tunisiens, avec d’autres pays des Balkans. Ce qui a poussé la Commission européenne à réclamer, auprès de ces pays tiers, la fin de ce régime favorable. En 2022, le taux de reconnaissance était de 40 %, en hausse de cinq points par rapport à 2021.

Quatre millions d’Ukrainiens

A ces flux migratoires « classiques » se sont ajoutés, bien évidemment, les mouvements de réfugiés ukrainiens. Lesquels bénéficient, depuis le 4 mars 2022, de la protection temporaire, qui leur accorde automatiquement un statut et les droits qui y sont liés dans l’Etat membre où ils se posent. Au total, près de quatre millions de femmes (surtout), d’enfants, et d’hommes sont arrivés au sein de l’Union européenne, principalement en Pologne et en Allemagne – quelque 960.000 Ukrainiens étaient enregistrés, fin 2022, dans chacun de ces pays.