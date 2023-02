F1: le Grand Prix d’Australie 2023 sera le plus rapide de l’histoire à Melbourne

La mise en place d’une quatrième zone DRS lors du prochain Grand Prix d’Australie en fera le plus rapide jamais organisé à Melbourne, avec des voitures atteignant des vitesses de 340 km/h, a assuré le directeur de l’épreuve Andrew Westacott.

La décision d’ajouter une autre zone DRS fait partie d’une série de modifications réglementaires apportées par la Commission de la Formule 1 mardi, avant le début de la nouvelle saison, qui commence par des essais à Bahreïn jeudi.

En plus de Melbourne, des changements de zone DRS seront effectués à Bahreïn, Jeddah, Bakou et Miami pour faciliter les dépassements ou les rendre plus difficiles sur les circuits où ils n’étaient pas considérés comme un défi suffisant, a déclaré l’organe directeur du sport.

Une quatrième zone DRS a été mise en place à Melbourne après une rénovation du circuit l’année dernière, mais elle a été supprimée avant la course pour des raisons de sécurité, suite aux inquiétudes de certains pilotes.

Le DRS, qui signifie système de réduction de la traînée, a été introduit pour la première fois en 2011. Les pilotes peuvent ouvrir un volet monté sur leur aileron arrière pour augmenter la vitesse de pointe et faciliter les manœuvres de dépassement sur certaines parties du circuit, s’ils se trouvent à moins d’une seconde de la voiture les précédant.

Mais cette quatrième zone a donc maintenant été réinstallée pour la course sur le circuit urbain d’Albert Park, qui accueillera le troisième Grand Prix de la saison.

« Ce sera le circuit le plus rapide que nous ayons jamais eu », a déclaré Westacott, directeur du Grand Prix d’Australie, au Melbourne Herald Sun.

Selon lui, les monoplaces atteindront des vitesses allant jusqu’à 340 km/h lors du GP du 2 avril, et les records de temps au tour vont tomber.

« Les voitures ont évolué par rapport à l’année dernière, elles se sont évidemment améliorées, et la quatrième zone DRS signifie que les voitures seront plus rapides », a-t-il expliqué.

« Ce qui va évidemment augmenter la vitesse et donc réduire le temps au tour et en faire le Grand Prix le plus rapide et la vitesse moyenne la plus élevée jamais enregistrée à Melbourne ».