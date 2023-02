«Une honte», «humiliation»: la presse anglaise sévère avec Liverpool après la défaite contre le Real Madrid en Ligue des champions (photos)

Lendemain compliqué pour Liverpool et Jürgen Klopp après la défaite des Reds en Ligue des champions face au Real Madrid. Les Reds menaient 2-0 mais les Merengue ont réussi à renverser la situation et à s’imposer 2-5. La presse anglaise n’a pas épargné Klopp et ses hommes.

The Sun ouvre le bal en évoquant une « Disgrace » (honte), après la lourde défaite des Reds. Et d’ajouter : « Les légendes de Klopp encaissent la pire défaite européenne à Anfield. Il va falloir se chercher une âme et se regarder dans le miroir ». Les cadres des Reds dépités font aussi la une du Daily Express, qui titre « Réduit en lambeaux » et constate : « le Real Madrid a quasiment assuré sa qualification en quarts de finale ».

De son côté, le Daily Mail affiche les visages dépités des cadres de Liverpool : Alisson en une, mais aussi Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Fabinho et Andrew Robertson. Et de titrer : « Humiliation ». Le ton est donné.

Et le Times usant de mots assez forts : « Liverpool a sans doute souffert sa pire défaite d’une saison déjà extrêmement décevante alors qu’ils menaient de deux buts après 14 minutes face au Real Madrid… pour mieux capituler totalement et encaisser cinq buts pour la première fois dans l’histoire d’Anfield. »