Bientôt du changement pour les jeux de hasard: «Il y a un risque que le joueur se tourne vers le circuit illégal»

Magali Clavie, la présidente de la Commission des jeux de hasard, était l’invitée d’Antonio Solimando dans la matinale de Bel RTL. Interrogée sur le projet de loi du ministre de la Justice qui souhaite interdire la publicité pour les jeux de hasard, elle a souhaité rappeler l’importance de ne pas banaliser ce type de jeux. « Ce n’est pas un loisir comme les autres, cela peut comporter des dangers, donc il faut prendre des mesures pour éviter que le jeu récréatif devienne problématique ou pathologique. En soi, restreindre la publicité est une bonne chose » ».

Mais, elle a rapidement nuancé ses propos en déclarant que l’interdiction totale n’était pas une bonne solution non plus invoquant ainsi la possibilité pour les joueurs de se tourner vers des circuits moins légaux. « On souhaite que le joueur reste dans le circuit légal des jeux. Et si ce circuit ne peut plus faire de publicité, il y a un risque que le joueur se tourne vers le circuit illégal et là, on ne peut pas réaliser de réels contrôles et malheureusement, ces opérateurs illégaux deviennent de plus en plus importants sur internet. »