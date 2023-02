Immobilier: dans les stations de ski, le défi montagneux de la transition énergétique

Lorsqu’on approche de Flaine, station de ski de Haute-Savoie, on est immanquablement attiré par la beauté du Grand Massif, cirque blanc dont l’étendue semble infinie mais où il est encore possible de skier entre les épicéas. La beauté est partout, surtout que le soleil est de la partie et qu’il a neigé en abondance pendant trois jours.

Cent mètres avant d’entrer dans le centre de la station, Pierre & Vacances (P&V) exhibe ses deux fleurons des lieux : les résidences « Les Terrasses d’Eos » et « Les Terrasses d’Helios ». Construites en pierres et en bois, où l’architecture savoyarde se mêle à l’architecture contemporaine, les deux bâtisses sont reliées entre elles par l’espace réservé au spa et à la piscine extérieure.