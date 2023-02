Le fanboard d’Anderlecht insiste et demande la démission de Wouter Vandenhaute: «Aucun pas en avant sur le plan sportif»

Le Fanboard écrit ainsi dans son communiqué : « Après cette réunion avec les actionnaires principaux, notre avis reste favorable à la démission de Wouter. Nous constatons ici que 5 ans après la reprise par Marc Coucke, nous n’avons toujours pas fait un pas en avant sur le plan sportif, en partie à cause des erreurs du passé, mais aussi à cause des mauvais choix faits par Wouter en tant que président. »

Et d’ajouter à propos de CEO Sports : « La présence de Fredberg avait clairement pour but de couvrir et de camoufler les mauvais choix de Wouter. Nous devons cependant noter que nous soutenons pleinement la vision de Fredberg et de son équipe actuelle et que nous lui donnerons une chance de se développer à sa manière SANS interférence du président. L’avenir nous dira s’il peut et est autorisé à jouer ce rôle efficacement. »

Avant d’évoquer les finances du club : « Nous ajoutons également qu’en tant que fanboard, il n’est/était jamais dans notre intention d’exiger le retrait du capital du club de la part des actionnaires principaux. Nous restons d’avis qu’un club doit être dirigé par des personnes ayant une connaissance des affaires (sportives et non sportives), et que personne n’est plus grand que le club. »