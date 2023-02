Immobilier de luxe: voici les stations de ski les plus chères

A l’heure où de nombreux Belges sont partis au ski pour le congé de détente, il n’est pas interdit de rêver un peu. Le groupe immobilier britannique Savills (plus de 600 bureaux dans le monde) a mené une étude portant sur l’immobilier de luxe aux sports d’hiver. Première constatation : la demande de biens de ce genre (dans les 46 stations de ski étudiées, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada) n’a pas faibli. La pandémie n’a pas réussi à vaincre ce marché particulier. Au contraire, même, puisque les prix de vente ont augmenté en moyenne de plus de 20 % en 2022, et de plus de 30 % depuis 2020.