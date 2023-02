Standard: 26 joueurs et un millier de supporters présents pour l’entraînement ouvert au public (vidéos)

Le Standard s’est entraîné devant ses fans ce mercredi, à l’Académie. Pour l’entraînement ouvert au public, qui débutait sur le coup de 11h, un millier de supporters était présent dans la tribune, tout comme les 26 joueurs du noyau, dont les quatre gardiens.

Même Stipe Perica était de la partie chez les Rouches malgré ses douleurs à l’épaule, tout comme Jacob Barrett Laursen, qui se remet plus vite que prévu de son entorse du ligament latéral interne du genou droit.

Au niveau de l’applaudimètre, c’est sans surprise Ronny Deila qui a été le plus acclamé par les fans. Sur la pelouse, Filippo Melegoni, Osher Davida, le T2 Efrain Juarez et Ibe Hautekiet ont été célébrés par les autres joueurs. Les trois premiers pour leur anniversaire, et l’ancien brugeois car il a disputé sa première minute sous les couleurs liégeoises le week-end dernier, à l’Union.