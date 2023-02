Un club de MLS rêve toujours de recruter Lionel Messi: «La plus grosse signature dans le sport américain»

Libre en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est toujours incertain au Paris Saint-Germain. Plusieurs rumeurs envoient l’attaquant argentin au FC Barcelone où il effectuerait un improbable retour, mais l’Inter Miami pourrait être une destination du récent champion du monde.

Ce lundi, l’entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, a confié à The Athletic l’importance d’un tel recrutement. Il explique ainsi : « Je pense que cela va plus loin que l’Inter Miami. C’est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. »