Jakub Jankto se livre après avoir fait son coming out: «Le monde du football est un peu homophobe»

Et d’ajouter : « Pour certains, c'est une révolution, mais pour moi. Après 26 ans avec cette barrière, vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez et après ce coming out, je me sens vraiment libre, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de révéler qui ils sont. J'espère que cela va aussi aider ces personnes-là . »

L’ancien joueur de la Sampdoria est retourné sur les terrains ce week-end pour la première fois après cette vidéo et a été accueilli avec une standing-ovation. Il conclut : « Ils m'ont applaudi lors du premier match après mon entrée en jeu, donc le sentiment est génial. J'ai posté sur Instagram que j'avais joué avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis un long moment. Vous pouvez gagner, vous pouvez faire un triplé, vous pouvez marquer des buts, mais avec le sourire. »