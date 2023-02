UAE Tour: Remco Evenepoel prend la tête du classement général, Einer Rubio s’adjuge la troisième étape (vidéo)

Einer Rubio a remporté la troisième étape entre Umbrella Beach Al Fujairah et Jebel Jais. Grâce aux bonifications Remco Evenepoel prend la tête du classement.

Le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar) a remporté la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), mercredi, entre Al Fujairah et le Jebel Jais (185 km). Deuxième, Remco Evenepoel dépossède l’Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) du maillot de leader.

Quatre coureurs s’échappaient en tout début de course: Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar) et deux Italiens de Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Riccardo Lucca et Filippo Magli.

Le peloton reprenait Lazkano, le dernier rescapé, à 14 km de la ligne, alors que l’ascension finale de 19 km à du 5,6 pour cent de moyenne avait déjà débuté.

Le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar) s’isolait en tête à 10 km de la ligne, alors que les favoris se neutralisaient. Rubio conservait suffisamment d’avance pour célébrer, à 25 ans, la première victoire professionnelle de sa carrière.

Remco Evenepoel prenait la deuxième place au sprint à 14 secondes et, grâce aux bonifications, s’empare de la tête du général. Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) se classait troisième, devant le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), l’Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) et Harm Vanhoucke (DSM).

Au général, Evenepoel devance Plapp de 7 secondes. L’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) est troisième à 11 secondes.