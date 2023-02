Mathias Fixelles s’apprête à retrouver ses anciennes couleurs: «La page de l’Union est définitivement tournée»

Ce samedi, Mathias Fixelles, actif à Westerlo depuis un an, retrouvera l’Union. Un club dans lequel il a débuté sa carrière professionnelle en 2016 et qu’il a quitté en 2021, 130 matches plus tard et un titre en D1B dans la poche. C’est dire si cette rencontre aura un goût tout particulier pour le Sonégien de 26 ans. Un joueur qui assure toutefois avoir laissé sa période unioniste derrière lui.

Mathias Fixelles, que vous inspirent ces retrouvailles ?

C’est la troisième fois que je rencontre l’Union depuis que je suis parti. La première fois, c’était avec Courtrai et j’avais été exclu. Et la seconde, c’était au premier tour de cette saison avec Westerlo. On s’était alors fait rattraper en toute fin de match. Évidemment, c’est toujours spécial pour moi de retrouver l’Union. Mais cela le devient de moins en moins au fil des années. Car une grande partie du noyau a changé. Je n’ai plus beaucoup d’atomes crochus là-bas.