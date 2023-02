JO de Paris 2024: l’accès aux billets, un vrai parcours du (riche) combattant

Vends rein pour pouvoir financer l’achat d’un pack sur mesure pour Paris 2024 ».

« Il en faudra bien deux. »

Depuis le 15 février, date du lancement de la vente des premiers billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024, ce type de message n’en finit plus de fleurir sur les réseaux sociaux. La raison ? Le succès au démarrage de cette phase initiale qui a non seulement fait s’envoler les billets aux prix les plus bas (24 euros) – qui étaient de toute façon largement réservés par l’Etat français et les collectivités pour des actions à vocation sociale – mais a aussi déjà épuisé l’offre de plusieurs disciplines : l’escrime, l’escalade, le judo, le breaking, le skateboard et le BMX.