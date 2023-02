Espace: trois astronautes, un Américain et 2 Russes, coincés dans l’ISS jusqu’en septembre

Un astronaute américain et deux russes qui se sont envolés pour l’ISS en septembre passé resteront coincés dans l’espace six mois de plus en raison d’une fuite dans le vaisseau. Celui-ci aurait été fragilisé par l’impact d’une micrométéorite, selon Moscou. Des « trous » seraient en effet présents sur la surface extérieure du vaisseau, notamment sur un « radiateur » et des panneaux solaires.

Un autre vaissseau a été envoyé par l’agence russe afin de venir à leur rescousse. Initialement, l’Américain Frank Rubio et les Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline, devaient rejoindre la Terre le 28 mars. « A présent, il est prévu que cela ait lieu à bord du Soyouz MS-23 en septembre 2023 », a annoncé mardi Roscosmos dans un communiqué.

Selon l’agence russe, la prolongation de ce voyage céleste est sans risque pour la santé de l’équipage .