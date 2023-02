Tim Wellens avant le Circuit Het Nieuwsblad: «Même s’il découvre, Arnaud De Lie est le grand favori»

Tim, au vu de votre Ruta del Sol, impossible de ne pas vous classer parmi les favoris du Nieuwsblad ce samedi. Vous êtes d’accord avec cette observation ?

Oui. Je ne crois pas que c’est exagéré de le dire. C’est d’ailleurs mieux d’être dans cette catégorie, ça veut dire qu’on a pas mal roulé avant. Pour l’instant, je me sens bien mais pour briller sur les classiques flamandes, il ne faut pas seulement les jambes, il faut la chance qui va avec et surtout sentir la course. Mais évidemment, j’y débarque avec beaucoup de confiance, ça m’étonnerait que je passe à côté même si je ne veux pas paraître arrogant non plus. Je suis bien, je veux avoir un rôle et jouer la gagne. Je sors d’une bonne séquence, avec une équipe de rêve. On s’est bien amusé, on a gagné plein de fois. L’atmosphère est forcément au top quand on gagne. Comme la confiance. Je veux désormais confirmer.