Ce qui change pour les éco-chèques dès le 1er mars

L’utilisation des éco-chèques sera encore étendue à partir du 1er mars. Désormais, ces bons pourront également être utilisés pour l’achat de gros appareils électroménagers d’occasion (à l’exclusion des appareils hybrides), ou de tout produit portant le label FSC ou PEFC, qui représente une gestion durable des forêts.

Il sera également possible de payer une place de stationnement ou un abonnement à un parc à vélos avec des éco-chèques. L’extension a été approuvée par le Conseil national du travail (NAR), qui comprend les partenaires sociaux.

La liste actualisée des produits et services est contenue dans une nouvelle convention collective, qui prendra effet le 1er mars 2023. La liste est régulièrement complétée, par exemple en fonction de l’évolution du marché ou de nouvelles connaissances écologiques.

Jusqu’à présent, on pouvait déjà acheter de petits appareils électriques d’occasion avec des éco-chèques, mais pas, par exemple, une machine à laver ou une tondeuse à gazon. A partir du mois prochain, cela sera possible pour tous les électro d’occasion. On accorde désormais plus d’attention au cycle de vie complet, en tenant compte du fait que la fabrication ou l’importation d’un nouveau produit coûte également de l’énergie, affirme le syndicat chrétien ACV dans son magazine mensuel. La location d’appareils et d’outils peut également se faire avec des éco-chèques à partir de maintenant.

À lire aussi Un revenu universel en Belgique ? Une fausse bonne idée, selon une étude

A partir du 1er mars, tous les produits portant un label FSC ou PEFC pourront également être achetés avec des éco-chèques. Donc pas seulement des produits en bois ou en papier, mais aussi en bambou ou en caoutchouc naturel.

En rendant accessible aux éco-chèques une place dans un parking à vélos gardé dans les gares ou les centres-villes, par exemple, les partenaires sociaux veulent encourager l’utilisation de la bicyclette, éventuellement en combinaison avec les transports publics. L’achat d’un vélo ou d’un ticket de transport public était déjà possible grâce aux éco-chèques.