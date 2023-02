Ukraine, un an d’invasion: gaz et pétrole à la recherche de nouvelles voies pour continuer à irriguer la planète

Si l’invasion de l’Ukraine a créé une onde de choc géopolitique, elle a aussi provoqué un tsunami sur les marchés énergétiques, qui s’est matérialisé par une envolée des prix jamais vue, notamment du gaz naturel et de l’électricité. Certes, la vague avait commencé à monter dans la foulée de la reprise post-covid. Mais la guerre a donné à ce raz-de-marée une ampleur rarement vue. Et si aujourd’hui, un an après le déclenchement des hostilités, les cours refluent peu à peu – après avoir touché les 350 euros en août dernier, le MWh de gaz s’échange autour des 50 euros sur le marché européen, soit encore le double de son niveau de l’été 2021 –, les équilibres des marchés de l’énergie n’en apparaissent pas moins profondément bouleversés. « Les marchés et les politiques de l’énergie ont changé pour les décennies à venir », constatait Fatih Birol, le directeur de l’Agence internationale de l’Energie (AIE) lors de la présentation de la dernière édition des Perspectives énergétiques mondiales. Et pour cause !